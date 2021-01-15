Легенда НБА обратился к сербскому баскетболисту на русском языке
Антон Борисов
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Легендарный центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил обратился к сербскому игроку «Денвер Наггетс» Николе Йокичу на русском языке. Видео опубликовано на странице NBA on TNT в Twitter.
Во время послематчевого интервью экс-баскетболист с акцентом произнес «спасибо». В ответ центровой «Наггетс» заявил, что это не его родной язык.
«Виноват, виноват. Я думал, что Йокич русский», – ответил О'Нил.
В матче регулярного чемпионата против «Голден Стейт Уорриорс» (114:110) Йокич оформил трипл-дабл из 23 очков, 14 подборов и десяти передач.
Ранее «Хьюстон Рокетс» обменял защитника Джеймса Хардена в «Бруклин Нетс».
"He's not Russian? I thought he was Russian?"— NBA on TNT (@NBAonTNT) January 15, 2021
Don't do the Joker like that, @SHAQ �� pic.twitter.com/iBy0GExAwe
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