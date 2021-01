Легенда НБА обратился к сербскому баскетболисту на русском языке

Легендарный центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил обратился к сербскому игроку «Денвер Наггетс» Николе Йокичу на русском языке. Видео опубликовано на странице NBA on TNT в Twitter.

Во время послематчевого интервью экс-баскетболист с акцентом произнес «спасибо». В ответ центровой «Наггетс» заявил, что это не его родной язык.

«Виноват, виноват. Я думал, что Йокич русский», – ответил О'Нил.

В матче регулярного чемпионата против «Голден Стейт Уорриорс» (114:110) Йокич оформил трипл-дабл из 23 очков, 14 подборов и десяти передач.

Ранее «Хьюстон Рокетс» обменял защитника Джеймса Хардена в «Бруклин Нетс».

"He's not Russian? I thought he was Russian?"



Don't do the Joker like that, @SHAQ pic.twitter.com/iBy0GExAwe