Футболист ЦСКА Гайч может перейти в клуб немецкой Бундеслиги
Андрей Черников
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Футболист московского ЦСКА Адольфо Гайч может перейти в клуб немецкой Бундеслиги «Унион», сообщает Tuttomercatoweb.
Также игроком интересуются турецкие «Трабзонспор» и «Бешикташ». На форварда нацелились и в «Боке Хуниорс» из Аргентины.
Отмечается, что Гайч может покинуть армейцев в ближайшие несколько недель.
Ранее стали известны подробности конфликта Алексея Березуцкого с руководством ЦСКА.