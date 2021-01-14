Футболист ЦСКА Гайч может перейти в клуб немецкой Бундеслиги

Футболист московского ЦСКА Адольфо Гайч может перейти в клуб немецкой Бундеслиги «Унион», сообщает Tuttomercatoweb.

Также игроком интересуются турецкие «Трабзонспор» и «Бешикташ». На форварда нацелились и в «Боке Хуниорс» из Аргентины.

Отмечается, что Гайч может покинуть армейцев в ближайшие несколько недель.



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