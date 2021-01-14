Депутат Лебедев жестко высказался о возможной замене гимна «Катюшей» на соревнованиях

Депутат Государственной думы Российской Федерации Игорь Лебедев жестко высказался о возможной замене гимна «Катюшей» на международных соревнованиях, передает Sport24.

Данную инициативу выдвинула комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

«Я считаю, что это полный бред. Под эту песню наши отцы и деды шли и погибали, освобождая нашу родину от фашизма», — сказал Лебедев.

Также он отметил, что ОКР вместо того, чтобы бороться с допингом и отстаивать права наших спортсменов в международных судах, занимается какой-то ерундой.

Ранее «Катюшу» предложили сделать гимном российских спортсменов на Олимпиаде.