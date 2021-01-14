«Катюшу» предложили сделать гимном российских спортсменов на Олимпиаде

Глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Софья Великая заявила, что организация предложила использовать песню «Катюша» в качестве музыкального сопровождения атлетов вместо гимна страны на Олимпийских играх.

«Обсудили музыкальное сопровождение. У нас были разные варианты по поводу гимна, даже современные, но остановились на «Катюше». Это известная песня, ее мы решили предложить на рассмотрение ОКР», — цитирует Великую ТАСС.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу Всемирному антидопинговому агентству (WADA) достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены не смогут принимать участие на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года.

Ранее CAS представил мотивировочную часть решения по спору между WADA и РУСАДА.