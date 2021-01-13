Алексей Березуцкий покинет пост заместителя генерального директора ЦСКА

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Алексей Березуцкий покинет пост заместителя генерального директора московского ЦСКА Романа Бабаева. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, у Алексея Березуцкого возникли разногласия с руководством ЦСКА.

Напомним, что брат Алексея Березуцкого Василий Березуцкий работает в тренерском штабе московского клуба.

Ранее сообщалось, что ЦСКА покинули Сергей Овчинников и Виктор Онопко .