Алексей Березуцкий покинет пост заместителя генерального директора ЦСКА
Карен Саркисян
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Алексей Березуцкий покинет пост заместителя генерального директора московского ЦСКА Романа Бабаева. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
По информации источника, у Алексея Березуцкого возникли разногласия с руководством ЦСКА.
Напомним, что брат Алексея Березуцкого Василий Березуцкий работает в тренерском штабе московского клуба.
Ранее сообщалось, что ЦСКА покинули Сергей Овчинников и Виктор Онопко .