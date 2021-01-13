Американская гольфистка сравнила прохождение теста на коронавирус с оральным сексом

Американская гольфистка Пейдж Спиранак в эфире подкаста Playing a Round сравнила процедуру прохождения тестирования на коронавирус с оральным сексом.

Гольфистка рассказала о том, как у нее брали мазок изо рта.

«Они отсчитывают 20 секунд и крутят палочкой глубоко во рту. Теперь мужчины знают, каково женщинам заниматься оральным сексом», — сказала Спиранак.

Отметим, что Пейдж Спиранак является популярным блогером в Instagram с 3 млн подписчиков.

Ранее семья Плющенко привилась от коронавируса.