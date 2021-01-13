Американская гольфистка сравнила прохождение теста на коронавирус с оральным сексом
Карен Саркисян
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Американская гольфистка Пейдж Спиранак в эфире подкаста Playing a Round сравнила процедуру прохождения тестирования на коронавирус с оральным сексом.
Гольфистка рассказала о том, как у нее брали мазок изо рта.
«Они отсчитывают 20 секунд и крутят палочкой глубоко во рту. Теперь мужчины знают, каково женщинам заниматься оральным сексом», — сказала Спиранак.
Отметим, что Пейдж Спиранак является популярным блогером в Instagram с 3 млн подписчиков.
Ранее семья Плющенко привилась от коронавируса.