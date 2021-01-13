«Сент-Луис» поместил Тарасенко в долгосрочный список травмированных

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» поместил форварда Владимира Тарасенко в долгосрочный список травмированных, сообщается на официальном сайте команды.

В сентябре 2020 года российский хоккеист перенес операцию на плече.

Тарасенко дебютировал в составе «Сент-Луиса» в 2013 году. Он принял участие в 507 матчах, в которых набрал 428 очков (214 шайб + 214 передач). Вместе с командой он завоевал Кубок Стэнли сезона-2018/19.

Ранее Тарасенко высказался о возможном завершении карьеры.