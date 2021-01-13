Глава UFC назвал новую дату боя между Чимаевым и Эдвардсом

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев проведет поединок против британца Леона Эдвардса 13 марта, сообщает MMA Junkie со ссылкой на главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта.

Отмечается, что место проведения боя пока неизвестно.

Бойцы должны были сойтись 19 декабря, однако из-за положительного результата теста на коронавирус у Эдвардса поединок был отменен. В конце декабря стало известно, что инфекцией заразился шведский спортсмен.

20 сентября Чимаев одержал третью победу в промоушене, отправив в нокаут Джеральда Мершарта на 17-й секунде боя, и довел рекорд до 9-0.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов встретился с Чимаевым.