Игрок «Ман Юнайтед» обсудил с Борисом Джонсоном проблему с продуктовой корзиной

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд рассказал о беседе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

11 января футболист опубликовал в Twitter фотографию набора для семьи, рассчитанного на три дня. По мнению игрока, запас продуктов является недостаточным.

«Разговор получился хорошим, он заверил меня, что намеревается исправить проблему с продуктовыми корзинами и что в настоящее время проходит глубокая проверка цепи поставок. Он согласен, что наборы, фото которых появились в Twitter, недопустимы», — написал Рашфорд в соцсети.

Летом 2020 года форвард убедил правительство страны продолжить бесплатно кормить нуждающихся детей на каникулах, за что был удостоен Ордена Британской империи.

Ранее бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон похвалил Рашфорда за его активную общественную позицию.

