Константинова прокомментировала уход из академии Плющенко

Фигуристка Станислава Константинова прокомментировала уход из академии Евгения Плющенко, передает Sport24.

«Я прекратила сотрудничество с академией Плющенко и группой Александра Волкова. Причины в организационных моментах относительно тренировочного процесса. Условия перестали быть комфортными», — сказала Константинова.

Также спортсменка отметила, что пока не может ответить на вопрос о том, где она будет продолжать тренировки.



Ранее сообщалось о том, что финал Кубка России по фигурному катанию перенесут в Москву.