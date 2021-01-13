Погба высказался о победе «МЮ» над «Бернли» и выходе на первое место АПЛ
Мартин Норикович
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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» в матче 18 тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча проходила на стадионе «Терф Мур» в Бернли и завершилась со счетом 1:0.
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» набрал 36 очков и вышел на первое место в АПЛ.
Полузащитник «МЮ» Поль Погба прокомментировал результат игры.
«Игра была очень тяжелой, мы хотели победить. Мы взяли три очка и очень довольны этим, но впереди длинный путь», — передает слова Сульшера BBC.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Крал может перейти в «Вест Хэм».