Агент Данило подтвердил переговоры ЦСКА с «Ниццей»
Карен Саркисян
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Футбольный агент Матеус Магальяйнс в беседе со «Спорт-Экспресс» прокомментировал новость о переговорах московского ЦСКА с французской «Ниццей» по переходу бразильского полузащитника Данило Барбозы.
Агент Данило подтвердил переговоры ЦСКА с «Ниццей».
По словам Магальяйнса, полузащитник будет рад возможности играть за московский клуб.
«Если переход произойдет, то он будет прямой трансфер, а не аренда», — сказал он.
В нынешнем сезоне Данило Барбоза провел четыре матча во французской Лиге 1.
Ранее сообщалось, что нападающий ЦСКА Гайч может перейти в «Трабзонспор».