Бывший менеджер «Локомотива» высказался о трансферной политике клуба
Карен Саркисян
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Бывший менеджер «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказался о трансферной политике московского клуба.
По мнению менеджера, спортивный директор «Локомотива» Андрей Лосюк не заслуживает критики.
«Поиском он занимался, кандидатуры подбирал. Может, тренеры по каким-то причинам отказывались от футболистов. Или сам где-то недоработал», — сказал Кузьмичев в интервью «Спорт-Экспресс».
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