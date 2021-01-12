Бузова отреагировала на фотографию жены нападающего «Урала» Погребняка

Российская певица и ведущая Ольга Бузова отреагировала на фотографию жены нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка Марии Погребняк.

Жена нападающего опубликовала фотографию с мужем в театре на своей странице в IInstagram.

«Он еще не знает, в какой театр я его пригласила. Мы получили огромное удовольствие!» — написала Мария Погребняк.

«Просто Голливуд!» — ответила в комментариях к публикации Бузова.

Напомним, что Павел и Мария Погребняки живут вместе с 2014 года и воспитывают троих сыновей.

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