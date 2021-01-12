Бывший тренер ЦСКА высказался о возможном возвращении в клуб

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о возможном возвращении в московский клуб, передает «Чемпионат.com».

По словам тренера, из ЦСКА ему никто не звонил.

Чанов считает, что обратно в московский клуб его не позовут.

«ЦСКА, как правило, людей не возвращает. Найдется тысяча причин не возвращать меня. Например, из-за возраста», — сказал он.

Вячеслав Чанов работал в московском ЦСКА в период с 1995 по 2015 год

Ранее ЦСКА подписал контракт с полузащитником «Ниццы» Данило.