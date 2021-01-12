ЦСКА подписал контракт с полузащитником «Ниццы» Барбозой
Карен Саркисян
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Московский ЦСКА подписал контракт с бразильским полузащитником французской «Ниццы» Данило Барбозой. Об этом сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в Twitter.
По информации журналиста, ЦСКА и «Ницца» договариваются об условиях перехода Барбозы.
Отметим, что в нынешнем сезоне полузащитник провел четыре матча во французской Лиге 1.
Данило Барбоза является воспитанником бразильского клуба »Васко да Гама». Помимо французского клуба Барбоза играл за португальскую «Брагу» и «Бенфику», а также за испанскую «Валенсию».
Ранее ЦСКА пошутил на тему конца новогодних праздников.
Talks on between #CSKA And #OGCNice for mdf #Danilo. Personal terms already ok. @tvdellosport #transfers— Gianluigi Longari (@Glongari) January 11, 2021