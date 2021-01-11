Поражение Харитонова вошло в список самых быстрых нокаутов в истории Bellator

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Поражение российского бойца смешанных единоборств (MMA) Сергея Харитонова вошло в список самых быстрых нокаутов в истории MMA-промоушена Bellator.

Напомним, что в ноябре 2016 года Харитонов был отправлен в нокаут на 16 секунде боя с американским бойцом MMA Хави Аяйлой.

Видео нокаута российского бойца можно посмотреть на официальном YouTube-канале Bellator.

Список самых быстрых нокаутов в истории Bellator:

Рич Хейл — Карлос Флорес
Райан Мартинес — Трэвис Вьюф
Мандел Налло — Алек Уильямс
Редживалду Карвальо — Том Инглиш
Саба Хомаси — Майка Террилл
Хави Айяла — Сергей Харитонов
Кристиан Эдвардс — Сезар Беннетт
Райан Бейдер — Мухаммел Кинг Мо Лаваль
Терри Дэвинни — Мэтт ван Бюрен
Джейсон Рэдклифф — Джек Мейсон.

Ранее Макгрегор пообещал нокаутировать Порье за 60 секунд.