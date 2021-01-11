Вратарь ЦСКА высказался об уходе Овчинникова из клуба

Вратарь ЦСКА Илья Помазун высказался об уходе Сергея Овчинникова из тренерского штаба московского клуба.

По словам вратаря, он был в шоке от ухода Овчинникова из ЦСКА.

«Он проложил мне дорогу к тому, чтобы я сейчас играл в Российской премьер-лиге (РПЛ). Взял меня семнадцатилетним и просто сделал как вратаря – ментально, психологически, практически. Очень многое мне дал», — приводит слова Помазуна «Матч ТВ».

Напомним, что в нынешнем сезоне РПЛ Илья Помазун выступает за екатеринбургский «Урал» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник ЦСКА Хонда близок к переходу в португальский клуб.