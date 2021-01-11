Вратарь ЦСКА высказался об уходе Овчинникова из клуба
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Вратарь ЦСКА Илья Помазун высказался об уходе Сергея Овчинникова из тренерского штаба московского клуба.
По словам вратаря, он был в шоке от ухода Овчинникова из ЦСКА.
«Он проложил мне дорогу к тому, чтобы я сейчас играл в Российской премьер-лиге (РПЛ). Взял меня семнадцатилетним и просто сделал как вратаря – ментально, психологически, практически. Очень многое мне дал», — приводит слова Помазуна «Матч ТВ».
Напомним, что в нынешнем сезоне РПЛ Илья Помазун выступает за екатеринбургский «Урал» на правах аренды.
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник ЦСКА Хонда близок к переходу в португальский клуб.