Четыре российских хоккеиста вошли в список 10 молодых звезд NHL

Четыре российских хоккеиста вошли в список 10 молодых звезд Национальной хоккейной лиги (NHL). Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Первое место в рейтинге занял вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. На второй строчке расположился вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов. Четвертая позиция у вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина. Седьмая — у нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

Напомним, что новый сезон регулярного чемпионата НХЛ стартует 14 января.

Ранее ЦСКА в овертайме обыграл СКА в матче КХЛ.