Промес закрыл комментарии в Instagram после призывов вернуться в «Спартак»

Нападающий амстердамского «Аякса» Квинси Промес закрыл комментарии на своей странице в Instagram после призывов болельщиков вернуться в московский «Спартак».

Напомним, что нападающий играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год.

В нынешнем сезоне Промес провел за «Аякс» 15 матчей в нидерландской Эредивизии и забил шесть мячей.

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