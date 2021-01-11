Промес закрыл комментарии в Instagram после призывов вернуться в «Спартак»
Мартин Норикович
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Нападающий амстердамского «Аякса» Квинси Промес закрыл комментарии на своей странице в Instagram после призывов болельщиков вернуться в московский «Спартак».
Напомним, что нападающий играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
В нынешнем сезоне Промес провел за «Аякс» 15 матчей в нидерландской Эредивизии и забил шесть мячей.
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