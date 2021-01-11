Моуринью прокомментировал победу «Тоттенхэма» в 1/32 финала Кубка Англии

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Марина». Об этом сообщает «Би-би-си».

Португальский специалист заявил, что остался доволен серьезным отношением своих подопечных к игре против клуба восьмого дивизиона, и отметил, что данный факт также крайне важен для их соперника.

Моуринью заявил, что Карлос Винисиус проявил себя очень здорово, сумев оформить хет-трик.

Ранее сообщалось, что нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин восстановился от повреждения и полетит на сборы с командой в ОАЭ.