Покер Хартикайнена помог «Салавату Юлаеву» одержать победу над «Ак Барсом»

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в столице Башкирии, завершилась со счетом 7:3 в пользу хозяев. В составе победителей четыре гола в активе Теэму Хартикайнена, также отличились Александр Кадейкин, Джефф Плэтт и Сакари Маннинен. У гостей шайбы забросили Стефан Да Коста, Андрей Педан и Данис Зарипов.

«Ак Барс» прервал свою десятиматчевую победную серию в регулярном чемпионате.

Ранее сообщалось, что омский «Авангард» переиграл магнитогорский «Металлург».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа, Россия) — «Ак Барс» (Казань, Россия) --7:3 (2:2, 1:1, 4:0)