Финал Кубка России по фигурному катанию перенесут в Москву
Антон Борисов
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что финал Кубка России по фигурному катанию перенесут из Великого Новгорода в Москву, сообщает «РИА Новости».
«Финал Кубка России будет перенесен из Великого Новгорода в Москву. Сроки будут другие», — сказал функционер.
Соревнования запланированы на 23-27 февраля в Великом Новгороде. Если турнир будет перенесен в Москву, то он пройдет на арене «Мегаспорт».
Ранее серебряный призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух высказался об идее перенести чемпионат мира по фигурному катанию в Москву.