Стала известна сумма трансфера Хендрикса в «Спартак»

Стала известна сумма, которую заплатит московский «Спартак» за переход полузащитника нидерландского ПСВ Йоррита Хендрикса.

По информации «Матч ТВ», российский клуб заплатит за игрока около €700 тыс.

В нынешнем сезоне Хендрикс принял участие в 16 матчах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с ПСВ рассчитан до конца сезона-2020/21.

Ранее «Спартак» подтвердил договоренность о переходе полузащитника.