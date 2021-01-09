Стала известна сумма трансфера Хендрикса в «Спартак»
Антон Борисов
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Стала известна сумма, которую заплатит московский «Спартак» за переход полузащитника нидерландского ПСВ Йоррита Хендрикса.
По информации «Матч ТВ», российский клуб заплатит за игрока около €700 тыс.
В нынешнем сезоне Хендрикс принял участие в 16 матчах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с ПСВ рассчитан до конца сезона-2020/21.
Ранее «Спартак» подтвердил договоренность о переходе полузащитника.