Хабиб показал подарок от известного шеф-повара

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram фотографию торта, который ему подарил известный турецкий шеф-повар Бурак Оздемир.

«Огромное спасибо, брат Бурак Оздемир. Это был великолепный ужин», — подписал снимок российский боец.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил о завершении спортивной карьеры.

Ранее чемпион UFC рассказал о встрече с капитаном московского «Спартака» Георгием Джикией.