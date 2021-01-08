Сборная России по биатлону обновила медальный антирекорд

Сборная России по биатлону обновила антирекорд по числу гонок подряд без медалей.

8 января на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе прошла мужская спринтерская гонка. Лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов, занявший 11-е место. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Таким образом, Россия осталась без медалей в 41-й гонке подряд.

Последнюю награду в составе национальной команды добыл Александр Логинов, завоевавший бронзу чемпионата мира в гонке преследования, которая прошла 16 февраля 2020 года.

Ранее сообщалось, что норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем в спринте на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.