Большунов повторил рекорд Устюгова на «Тур де Ски»

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Российский лыжник Александр Большунов повторил рекорд соотечественника Сергея Устюгова по количеству побед подряд на многодневке «Тур де Ски».

Победа в масс-старте на шестом этапе стала для россиянина пятой кряду. Устюгов завоевал пять золотых медалей подряд в 2017 году.

Многодневка «Тур де Ски» проходит в Швейцарии и Италии с 1 по 10 января.

Ранее сообщалось, что в пятерку лучших по итогам масс-старта вошли четверо россиян.