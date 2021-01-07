Бывший игрок Барселоны штурмовал здание Конгресса США в Вашингтоне

Бывший баскетболист каталонской Барселоны Дэвид Вуд штурмовал здание Конгресса Соединенных Штатов Америки (США) в Вашингтоне. Об этом сообщает Twitter журналиста Эктора Фернандеса.

Сообщается, что баскетболист штурмовал здание Конгресса в куртке с флагом США.

Дэвид Вуд — бронзовый призер чемпионата мира 1998 года в Афинах в составе сборной США.

Ранее сообщалось, что база «Вашингтона» закрыта из-за введения комендантского часа.