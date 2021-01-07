«Ливерпуль» с большой долей вероятности откажется от зимних трансферов. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, мерсисайдский клуб, несмотря на обилие травм среди центральных защитников, не хочет отказываться от стратегии долгосрочного развития, вследствие чего не станет делать скоропалительных покупок в предстоящее трансферное окно.

Напомним, что в настоящее время подопечные Юргена Клоппа возглавляют турнирную таблицу Английской премьер-лиги (АПЛ).

Ранее сообщалось, что вице-президент «Монако» Олег Петров оценил игру полузащитника Александра Головина.