«Спартак» и ЦСКА готовы купить хавбека «Фенербахче» Туфана
Вадим Балканов
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Московские «Спартак» и ЦСКА поборются за хавбека стамбульского «Фенербахче» Озана Туфана. Об этом сообщает FutbolArena.
По информации источника, за 25-летнего полузащитника, являющегося также лучшим бомбардиром своей команды, претендует также «Вест Бромвич Альбион».
В нынешнем сезоне Туфан провел 14 матчей и отметился четырьмя результативными ударами.
Ранее сообщалось, что в очередном матче 16-го тура чемпионата Италии «Аталанта» разгромила «Парму».