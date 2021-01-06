«Спартак» и ЦСКА готовы купить хавбека «Фенербахче» Туфана

Московские «Спартак» и ЦСКА поборются за хавбека стамбульского «Фенербахче» Озана Туфана. Об этом сообщает FutbolArena.

По информации источника, за 25-летнего полузащитника, являющегося также лучшим бомбардиром своей команды, претендует также «Вест Бромвич Альбион».

В нынешнем сезоне Туфан провел 14 матчей и отметился четырьмя результативными ударами.



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