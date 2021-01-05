Депутат Лебедев призвал не устраивать истерику из-за поражения в игре с Канадой
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Депутат Государственной Думы Российской Федерации Игорь Лебедев прокомментировал поражение России в игре с Канадой в 1/2 финала молодежного чемпионата мира по хоккею, передает Sport24.
Россияне уступили со счетом 0:5.
«Давайте уже успокоимся, ничего сенсационного не произошло. Сборная дошла до полуфинала, где столкнулась с хорошо организованным и сильным соперником. Хватит устраивать истерику», — сказал Лебедев.
Ранее Виталий Милонов поделился впечатлениями от матча Россия — Канада.