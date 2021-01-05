Кудряшов назвал цель сборной России на Евро-2020
Андрей Черников
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Футболист сборной России Федор Кудряшов назвал цель национальной команды на Евро-2020, передает RG.ru.
«Наша цель — выйти в полуфинал. У тренерского штаба будет больше времени на подготовку. Мы проведем много времени вместе. У нас будет время, чтобы детально изучить всех соперников», — сказал Кудряшов.
Напомним, соперниками россиян на групповом этапе станут команды Бельгии, Дании и Финляндии.