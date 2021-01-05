Тренер Назаров поддержал Аскарова после матча с Канадой

Хоккейный тренер Андрей Назаров поддержал голкипера молодежной сборной России по хоккею Ярослава Аскарова после матча с Канадой, передает «Чемпионат.com».

Напомним, россияне проиграли со счетом 0:5.

«Не надо «закапывать» нашего голкипера. Должна играть вся команда, а не только один вратарь. Если бы не вратарь, то счет мог быть гораздо более крупным. Например, 0:8», — сказал Назаров.



Ранее Виталий Милонов поделился впечатлениями от матча Россия — Канада.