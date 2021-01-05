Плющев подвел итоги матча Канада — Россия в 1/2 финала МЧМ

Хоккейный тренер Владимир Плющев подвел итоги матча Канада — Россия в 1/2 финала молодежного чемпионата мира, передает РИА «Новости».

Россияне уступили со счетом 0:5.

Плющев отметил, что излишняя похвала в прессе после финского этапа Евротура сыграла негативную роль в результате.



«Молодые ребята есть молодые ребята. Они все читают, все видят. Психологию еще никто не отменял. Дополнительные ожидания рождали излишнее давление и скованность», — добавил Плющев.

Ранее Канада разгромила Россию и вышла в финал МЧМ-2021.