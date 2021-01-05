Плющев подвел итоги матча Канада — Россия в 1/2 финала МЧМ
Андрей Черников
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Хоккейный тренер Владимир Плющев подвел итоги матча Канада — Россия в 1/2 финала молодежного чемпионата мира, передает РИА «Новости».
Россияне уступили со счетом 0:5.
Плющев отметил, что излишняя похвала в прессе после финского этапа Евротура сыграла негативную роль в результате.
«Молодые ребята есть молодые ребята. Они все читают, все видят. Психологию еще никто не отменял. Дополнительные ожидания рождали излишнее давление и скованность», — добавил Плющев.