Руководство «Челси» не обсуждало потенциальную отставку Лэмпарда
Вадим Балканов
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Руководство лондонского «Челси» не обсуждало потенциальную отставку главного тренера Фрэнка Лэмпарда со своего поста. Об этом сообщает Goal.
По информации источника, 42-летний специалист еще не исчерпал кредит доверия со стороны боссов команды, а также имеет высокий авторитет среди футболистов основной команды.
Напомним, что за последний месяц «Челси» одержал всего одну победу в чемпионате Англии.
Ранее сообщалось, что в очередном матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Саутгемпон» обыграл «Ливерпуль».