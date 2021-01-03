Медведева рассказала о любимой еде

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своей любимой еде, передает Sport24.

«Добавляю в салат с крабовыми палочками рис. Точнее не я, а мама. На Новый год заказываю в интернете буженину. Из вредного обожаю чипсы с паприкой, из нормальной пищи — блинчики с бужениной », — сказала Медведева.

Напомним, Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы.



Ранее Татьяна Тарасова поздравила подписчиков с Новым годом.