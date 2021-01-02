Яшин уступил Буффону звание лучшего вратаря всех времен
Карен Саркисян
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Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон был признан лучшим вратарем всех времен по версии итальянского спортивного издания La Gazzetta dello Sport.
Отметим, что второе место в голосовании за звание лучшего вратаря всех времен занял легендарный советский вратарь Лев Яшин.
На третьем месте расположился бывший вратарь сборной Италии Дино Дзофф.
Ранее «ПСЖ» объявил о назначении Почеттино на пост главного тренера.