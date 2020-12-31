Форвард сборной России ответил на обвинения шведов в грязной игре

Форвард молодежной сборной России Марат Хуснутдинов ответил на обвинения в грязной игр со стороны шведского нападающего Александра Хольца.

Перед третьей 20-минуткой матча группового этапа чемпионата мира игрок команды Швеции заявил, что соперник допускает грязную игру.

«Грязи» не было никакой у нас, конечно, мы играем в чистый хоккей. Со стороны шведов, может, если только была «грязь», приемы такие, у нас нет акцента на такую игру», — цитирует Хуснутдинова РИА «Новости».

Встреча, прошедшая в канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс», завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу россиян. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов поделился мнением о том, что команда прервала победную серию шведов на групповом этапе чемпионата мира.