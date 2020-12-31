Заброшенную на 37-й секунде шайбу сборной России в ворота Швеции не засчитали

В эти минуты идет матч группового этапа молодежного чемпионата мира 2021 года между Россией и Швецией.

На 37-й секунде игры после броска Василия Подколзина Родион Амиров добил шайбу в ворота соперника, однако канадские арбитры во время эпизода зафиксировали атаку на вратаря «Тре крунур» Йеспера Валльстедта.

Напомним, что «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.



Ранее сообщалось, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» и сборной России Никита Кучеров успешно перенес операцию на бедре.