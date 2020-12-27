Появилось видео нового показательного номера Медведевой

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Евгения Медведева представила новый показательный номер в рамках чемпионата России. Соответствующее видео было опубликовано в группе Первого канала в YouTube.

21-летняя спортсменка представила новый показательный номер под песню «Эхо любви» Анны Герман.

Напомним, что из-за болезни Медведева пропустила все официальные старты в нынешнем сезоне.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение исполкома Федерации фигурного катания России (ФФККР) организовать турниры до чемпионата мира.