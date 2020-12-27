Гном Гномыча раскритиковали за длинные волосы

Александр Плющенко, сын экс-фигуриста Евгения Плющенко, выложил в Instagram видео с тренировки, где показал свой новый образ.

Теперь Гном Гномыч обладает длинными волосами, которые собирает в хвост.

«Зарабатываешь миллионы и не можешь постричься?» — написал один из подписчиков.

Другой пользователь отметил, что теперь Гном Гномыч похож на девочку.



Ранее академия Плющенко показала, как Гном Гномыч и другие фигуристы учат кантилевер.