Гном Гномыча раскритиковали за длинные волосы
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Александр Плющенко, сын экс-фигуриста Евгения Плющенко, выложил в Instagram видео с тренировки, где показал свой новый образ.
Теперь Гном Гномыч обладает длинными волосами, которые собирает в хвост.
«Зарабатываешь миллионы и не можешь постричься?» — написал один из подписчиков.
Другой пользователь отметил, что теперь Гном Гномыч похож на девочку.
Ранее академия Плющенко показала, как Гном Гномыч и другие фигуристы учат кантилевер.