Глава УЕФА подверг критике президента «Реала»
Андрей Черников
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Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин подверг критике президента мадридского «Реала» Флорентино Переса, передает 24.ur.
Напомним, Перес хочет создать Суперлигу, которая будет состоять из лучших клубов Италии, Англии, Германии, Франции и Испании.
«Это мечта Переса на протяжении последних 30 лет. Два основных претендента на пост президента «Барселоны» публично выступают против данного турнира. Перес не смотрит дальше завтрашнего дня», — сказал Чеферин.
Ранее сообщалось о том, что Модрич продлит контракт с «Реалом».