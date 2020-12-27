Третьяк поделился мнением о молодежной сборной России

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о молодежной команде страны, передает РИА «Спорт».

26 декабря сборная России стартовала на молодежном чемпионате мира по хоккею. В первом матче на турнире российские хоккеисты одолели сверстников из США. Встреча завершилась со счетом 5:3.

«Думаю, это хороший старт, дай бог, чтобы извлекли уроки из своих ошибок, особенное внимание на дисциплину. Главное, надо не удаляться, думаю, пять на пять нас никто не обыграет, а удаления ни к чему», — заявил Третьяк.

Ранее сообщалось, что Третьяк похвалил Аскарова за игру против США.