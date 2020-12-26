Плющенко намекнул на нечестную работу Тутберидзе с судьями

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и тренер Александры Трусовой в очередной раз обрушился с критикой на судейство, передает «Спорт-Экспресс».

После короткой программы на чемпионате России, где Трусова стала четвертой, уступив Анне Щербаковой, Камиле Валиевой и Дарье Усачевой, Плющенко намекнул, что штаб Этери Тутберидзе, который воспитывает трех лидирующих фигуристок, подкупает судей.

«Там просто, видимо, зарядка идет другая. Они (судьи) заряжаются по-особенному, от определенных людей, какими-то энергетическими посылами. И не только. Хорошая зарядка идет, судя по всему. К пенсии. Там же много пенсионеров за ними сидит, насколько я знаю», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что Плющенко заявил о серьезной травме Трусовой.