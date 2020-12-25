Хромых хочет сделать четверной тулуп на ЧР

Фигуристка Майя Хромых планирует сделать четверной тулуп в произвольной программе на чемпионате России, передает ТАСС.

«Планирую делать четверной тулуп в произвольной. Ощущаю, что взрослею, выросла в плане мыслей. Эта программа открыла меня. Я уже не стесняюсь незнакомых людей, стала больше улыбаться и смеяться», — сказала Хромых.

Напомним, в короткой программе спортсменка набрала 72,93 балла.



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