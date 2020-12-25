«Спартак» выступил с заявлением о продолжении сотрудничества с Тедеско

Московский «Спартак» на официальном сайте выступил с заявлением о продолжении сотрудничества с главным тренером Доменико Тедеско.

Напомним, что после матча 19 тура Российской премьер-лиги Тедеско объявил о нежелании продлевать контракт со «Спартаком».

«Клуб выражает полную поддержку Доменико Тедеско и заявляет о желании продолжить сотрудничество с ним до мая 2021 года», — говорится в заявлении московского клуба.

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