В ДНР рассказали об обстановке в Авдеевке

Глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил о том, что в Авдеевке ведется работа по восстановлению жилых зданий, и уже началась подготовка к отопительному сезону.

По его словам, план восстановления Авдеевки уже готов, но в городе еще опасно из-за обстрелов. При этом в нем остаются жители, которые не собираются уезжать, с ними выстроено взаимодействие по обеспечению всем необходимым.

«Это касается, в том числе, и восстановления тех зданий, которые уже признаны пригодными к восстановлению, уже идет подготовка к отопительному сезону, потому что нам нужно понимать, как Авдеевка пройдет следующую зиму», — пояснил Пушилин.

Также он рассказал, что из-за оперативной обстановки нет возможности приступить к разминированию и восстановлению Артемовска, Соледара и Марьинки.

До этого глава ДНР заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать Авдеевку и разбрасывать на ее территории мины «Лепесток», что усложняет процесс разминирования территории.

Ранее в силовых структурах ДНР заявили о значимости взятия села Новокалиново.