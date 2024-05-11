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Мостовой ярко высказался о финале Лиги чемпионов «Реал» — «Боруссия»

Мостовой назвал «Реал» фаворитом финала Лиги чемпионов против «Боруссии»

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Susana Vera/Reuters

Бывший нападающий сборной России, московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой назвал мадридский «Реал» явным фаворитом финала Лиги чемпионов. Слова экс-футболиста приводит Vprognoze.ru.

«Разумеется, «Реал» является фаворитом финала против «Боруссии». Я считал его фаворитом и в полуфинальном противостоянии с «Баварией» (в первом матче мадридцы сыграли вничью 2:2, а во втором вырвали победу 2:1 на 92-й минуте матча. — «Газета.Ru»). Я говорил, что, скорее всего, «Реал» не проиграет «Баварии», а в их домашнем матче даже счет угадал — 2:1. Хотя я не думал, что будет такая развязка в конце.

Дортмундская «Боруссия» единственный раз выигрывала Лигу чемпионов в 1997 году, плюс они уже сотворили чудо», — сказал Мостовой.

На пути к финалу «Боруссия» обыграла ПСВ, «Атлетико» и «ПСЖ».

«Реал» одолел «РБ Лейпциг», «Манчестер Сити» и «Баварию».

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