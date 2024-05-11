В Одессе произошли взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Других подробностей произошедшего не приводится.

10 мая Минобороны России сообщило, что ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами российской армии уничтожен склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы. Кроме того, российские войска поразили радиолокационные станции зенитного ракетного комплекса С-300, а также станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19.

До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказывал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как Вооруженные силы РФ стали наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской и Полтавской областях Украины.