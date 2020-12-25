Ларионов поделился ожиданиями от старта МЧМ-2021

Главный тренер сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от старта молодежного чемпионата мира 2021 года, передает «Чемпионат.com».

По мнению тренера, хорошо, что сборная России сразу попала в эпицентр борьбы.

Ларионов отмечает, что уровень игры и скорости на МЧМ позволяют сразу войти в колею без раскачки.

«Завтрашний матч будет такого же плана, как матч с Канадой, – на высоких скоростях, агрессивный, с активным давлением, на встречных курсах», — добавил он.

Напомним, что МЧМ-2021 пройдет в Эдмонтоне с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021.

Ранее сборная России проиграла Канаде перед МЧМ-2021.