Ларионов поделился ожиданиями от старта МЧМ-2021
Карен Саркисян
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Главный тренер сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от старта молодежного чемпионата мира 2021 года, передает «Чемпионат.com».
По мнению тренера, хорошо, что сборная России сразу попала в эпицентр борьбы.
Ларионов отмечает, что уровень игры и скорости на МЧМ позволяют сразу войти в колею без раскачки.
«Завтрашний матч будет такого же плана, как матч с Канадой, – на высоких скоростях, агрессивный, с активным давлением, на встречных курсах», — добавил он.
Напомним, что МЧМ-2021 пройдет в Эдмонтоне с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021.